Mulher sofre mal súbito e atropela avó e neta em ponto de ônibus na zona oeste de SP

A polícia investiga um acidente que terminou com três pessoas feridas – entre elas avó e neta –, atropeladas em um ponto de ônibus na noite de segunda-feira (22) na Avenida do Rio Pequeno, próximo à Avenida Engenheiro Adolfo Graziani, no Rio Pequeno, zona oeste de São Paulo.

Ao volante de um Hyundai Tucson, Rosineia Vasconcellos, de 52 anos, sofreu um mal súbito e apagou, invadindo a calçada. Foram atingidas Aireis Alves Pacheco, de 53 anos, e sua neta Sofya, de 4 anos.

Veja também:

Dupla é morta em tiroteio com PMs após tentar roubar dinheiro de tarifas de ônibus

Verão severo no hemisfério norte deixa países em alerta climático

A menina teve ferimentos graves, mas segue internada no Hospital das Clínicas, sem correr perigo de vida. Já a avó e a outra mulher atropelada foram encaminhadas para o Hospital Cruzeiro do Sul e o Pronto-socorro Bandeirantes, apenas com escoriações.

Em depoimento na delegacia de Pinheiros, a motorista disse que sofreu um apagão, perdendo os sentidos. O carro só parou após atingir um poste.