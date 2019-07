Anhanguera oferece cursos gratuitos em três unidades em São Paulo

Durante as férias, o tempo livre pode ser a oportunidade perfeita para se aperfeiçoar para o próximo semestre. Para isso, a Universidade Anhanguera oferece cursos variados a custo zero para a cidade de São Paulo – em três unidades, as aulas abrangem desde costura até edição de vídeo, da culinária à moda.

As atividades de extensão são oferecidas nas unidades Vila Mariana, Pirituba e Santana. Para inscrever-se nos cursos de Pirituba, é necessário responder este formulário. Os cursos de Santana requerem preenchimento deste outro formulário. Já os da Vila Mariana podem ser consultados no telefone (11) 98801-6211, ou pelo email [email protected]

As ações têm o objetivo oferecer capacitação e atualização para profissionais em diferentes áreas do mercado de trabalho. Os cursos serão ministrados por docentes da instituição, com a emissão de certificados.

Confira a programação dos cursos oferecidos pela Anhanguera e faça sua inscrição.

PROGRAMAÇÃO UNIDADE VILA MARIANA

Segunda-feira (22/07)

Técnicas em Pipetagem, às 18h

Técnicas para entrevistas em inglês, às 18h e às 19h30

De segunda-feira (22/07) a sexta-feira (26/07)

Curso de costura, às 18h30

Terça-feira (23/07)

Estudo de caso: Controle Gerencial, às 18h30

Mutirão de cadastro no portal Conecta, das 16h às 20h

Programação Arduino para iniciantes, às 18h30 (levar o notebook)

Quarta-feira (24/07)

Técnicas para entrevistas em inglês, às 18h e às 19h30

Compartilhamento de experiências do Curso de Psicologia, às 18h30

-Aula 1: atendimento clinico com paciente homem transexual

-Aula 2: iniciação cientifica

Profissão moda, às 19h

Quinta-feira (25/07)

Mutirão de cadastro no portal Conecta, das 16h às 20h

Triagem de pacientes para a Clínica Escola de Odontologia, às 18h30

Oficina: Lembrando a Matemática, às 18h30

Segunda-feira (29/07)

Edição de vídeo, às 18h30

Pastame defumado, às 8h

LOCAL: Rua Afonso Celso, 235 – Vila Mariana – SP

PROGRAMAÇÃO UNIDADE PIRITUBA

Segunda-feira (22/07)

· Mercado de Trabalho: palestra nas áreas de administração, contábeis e tecnólogos; às 19h

Quarta-feira (24/07)

· Introdução à gestão de Projetos e ao MS Project, às 19h

· Liderança e comunicação interpessoal: como lidar em situação de estresse, às 19h

Sexta-feira (26/07)

· Atuação do pedagogo no mercado de trabalho, às 19h

Terça-feira (30/07)

· O Direito sistêmico: A cor do talento no ambiente organizacional, às 19h

Quinta-feira (01/08)

· Como lidar com a ansiedade nos dias atuais, às 19h

LOCAL: Av. Raimundo Pereira de Magalhães, nº 3305 – Pirituba – SP

PROGRAMAÇÃO UNIDADE SANTANA

Terça-feira (23/07)

Arquitetura Sustentável, às 19h

Quarta-feira (24/07)

Iniciação na Tomografia, às 19h

Suporte Básico de Vida, às 19h

Suporte Básico de Vida, às 9h

Assessoria e consultoria nutricional – entendendo o papel do nutricionista nesta área de atuação, às 19h

Os desafios da Psicologia na atualidade, às 19h

Os desafios da Psicologia na atualidade, às 9h

O perfil do programador de Sucesso, às 19h

Ampliando o olhar fotográfico a partir dos Smartphones, às 18h

Quinta-feira (25/07)

Fisioterapia nas artes marciais mistas, às 19h

Pedagogia em ação: o que o pedagogo precisa saber sobre Língua Portuguesa, às 19h

Terça-feira (30/07)

Promoção de saúde bucal e Terceira dentição

LOCAL: Av. Braz Leme, nº 3.029 – Santana – SP entrada pela rua Comendador Joaquim Monteiro, 42.