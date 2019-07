Sarampo em São Paulo: vacine-se em estações do Metrô, da CPTM e em terminais de ônibus

Se até meados de junho a cidade somava poucas dezenas de casos de sarampo, de lá para cá a doença explodiu na cidade. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até sábado havia 363 confirmações de sarampo na capital, 164% a mais do que os 137 registrados até 1º de julho.

Em 10 de junho, foi lançada campanha de vacinação com objetivo de imunizar 2,9 milhões de pessoas de 15 a 29 anos, faixa etária com menor probabilidade de ter recebido duas doses da vacina.

Com adesão de 5%, ela foi prorrogada até 16 de agosto. Mas, até sábado, segundo a secretaria estadual, apenas 189,6 mil pessoas tinham tomado a dose –6,5% do total.

Nesta semana as doses seguem sendo aplicadas em postos de saúde e estações de metrô, de trem e terminais de ônibus, para estimular a vacinação e tentar frear a transmissão.

Veja estações do Metrô, da CPTM e da EMTU que garantem a dose: