Terminais rodoviários terão mutirão de prevenção de Hepatite C nesta semana

Os terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara irão oferecer testes de Hepatite C e orientações sobre a doença até sexta-feira (26). A Semana Hepatite Zero faz parte campanha "Julho Amarelo", que promove ações de combate às hepatites virais. O objetivo é auxiliar no diagnóstico precoce da doença, considerada assintomática até as fases mais avançadas.

A edição deste ano contará com o apoio de alunos voluntários dos cursos de Enfermagem e Biomedicina da ESSA Escola Técnica Profissionalizante e da UNICID (Universidade Cidade de São Paulo), sob a supervisão de um enfermeiro responsável.

Todos os voluntários e profissionais presentes poderão esclarecer dúvidas e orientar pacientes que tenham a doença detectada, para que busque o tratamento adequado o mais rápido possível.

De acordo com os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde, quase 2 milhões de brasileiros são portadores de hepatites virais, sendo 1,7 milhão portadores do vírus da Hepatite C e 756 mil portadores do vírus da Hepatite B. Destes, a maior parte tem acima de 40 anos.

A ação uma parceria entre a ABPH (Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite) e a Socicam, concessionária responsável pela administração dos terminais rodoviários Tietê, Barra Funda e Jabaquara.

Serviço

Semana Hepatite Zero – Mutirão de testagens para Hepatite C