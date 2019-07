Quina: veja os números sorteados nesta segunda-feira

A Quina vai pagar nesta segunda-feira (dia 22) um prêmio de R$ 2,2 milhões ao apostador que acertar as 5 dezenas do concurso 5026, segundo as informações da CAixa Econômica Federal.

Os números sorteados para a Quina nesta segunda-feira são:

33, 43, 69, 71, 73

No sorteio do último sábado, ninguém levou o prêmio principal, mas 59 pessoas fizeram a quadra e ganharam, cada uma R$ 6.743,04.

