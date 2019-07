Na reta final das férias, confira programas para fazer com as crianças em São Paulo

Ainda dá tempo de aproveitar o recesso escolar e levar as crianças para passeios curiosos, divertidos e até sensoriais. O importante é sair de casa e explorar a cidade e as programações especiais, e algumas são gratuitas. Escolha sua vibe e boa farra com os pequenos!

Formigueiro no Zoológico

Quem for ao Zoológico vai poder visitar o espaço Formigueiro, reformado, que permite conhecer os hábitos desses insetos. Zoológico de São Paulo. Av. Miguel Stéfano, 4.241, Água Funda (zona sul). De seg. a dom., das 9h às 17h. Ingressos: R$ 40 (meia-entrada: R$ 20).

Formigueiro no Zoológico / Paulo Gil/Zoológico

Mulheres no Museu do Futebol

Além das atrações fixas, o Museu do Futebol tem uma mostra especial sobre mulheres do futebol e traz, entre outros, um pebolim feminino e um álbum gigante de figurinhas. Museu do Futebol. Praça Charles Miller, Pacaembu (zona oeste). Terça a domingo, 9h às 17h. Ingresso: R$ 15 (meia-entrada: R$ 7,50).

O pebolim feminino no Museu do Futebol / Eduardo Merege/Museu do Futebol

Raios no Museu da Energia

Você curte um raio? Então venha saber mais sobre ele e ver a roda do raio no próximo sábado, das 10h às 17h, no Museu da Energia, que terá ainda oficinas de sementeira (quarta), composteira (quinta) e stencil (sexta), todas às 14h. Museu da Energia. Al. Nothmann, 184, C. Elíseos (centro). Ter. a sáb., das 10h às 17h. Grátis.

Raios no Museu da Energia / Divulgação

Catavento e o ar

A exposição temporária “Uma fina camada” leva o visitante a uma tenda onde faz uma viagem pela história do ar a fim de conscientizar sobre a importância de preservar o oxigênio. Catavento. Palácio das Indústrias, parque Dom Pedro (centro). Ter. a dom, 9h às 17h. Ingresso: R$ 10 (meia-entrada: R$ 5).

Tenda da exposição “Uma fina Camada”, no Museu Catavento / Divulgação

Arquiologia no Sesc Avenida Paulista

A programação Por Inteiro traz brincadeiras e diversas oficinas que ativam a experimentação por meio de estímulos sensoriais. Uma delas é a Pequena Viagem, onde se vivenciam sensações e sentidos baseados em arqueologia. Sesc Avenida Paulista. Av. Paulista, 119. Ter. a sáb., 10h às 22h. Dom., 10h às 19h. Grátis.

Crianças na oficina Pequena Viagem, no Sesc Avenida Paulista / Felipe Cohen/Divulgação

Butantan é mais que cobra

O local tem parque, macacário e museus Biológico, Histórico e de Microbiologia. Instituto Butantan. Av. Vital Brazil, 1.500, Butantã (zona oeste). Parque e macacário: todos os dias, das 7h às 18h, grátis. Museus: ter. a dom., das 9h às 16h45. Ingressos: R$ 2,50 a R$ 6.