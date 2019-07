Previsão do Tempo: terça será ensolarada e seca na capital paulista

O tempo seco continua em São Paulo, e as temperaturas não param de aumentar. Mesmo no inverno, terça-feira (23) terá sol, e calor de mais de 25ºC.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de monitoramento do clima pela Prefeitura de São Paulo, aposta em um dia quente, sem chuva, e com taxas reduzida de umidade.

De acordo com o CGE, a manhã começa com poucas nuvens e temperatura em torno de 14ºC. No decorrer do dia, o calor aumenta, atingindo até 27ºC. Ao mesmo tempo, a umidade cai, oscilando entre taxas de 30% e 40% durante a tarde.

Não deverá chover em momento algum do dia.