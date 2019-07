Prefeito de Osasco retoma atividades após sofrer queimaduras em explosão de fogueira

O prefeito de Osasco, Rogério Lins (Podemos), volta a trabalhar nesta segunda-feira (22) em seu gabinete no Paço Municipal, após passar semanas se recuperando de ferimentos sofridos com a explosão de uma fogueira na festa junina dos servidores, no dia 28 de junho.

O político e sua esposa, Aline Lins, tiveram queimaduras de primeiro e segundo grau, mas não ficaram com deformidades faciais. No último dia 10, eles tiveram alta médica e continuaram em repouso por alguns dias, retomando seus compromissos aos poucos.

Veja também:

Jovem morre após tomar ecstasy que continha veneno de rato

Caminhoneiros fazem nova paralisação por tabela de frete; ministro recua

A Polícia Civil segue investigando o caso. Segundo laudo apurado pelo IC (Instituto de Criminalística), a explosão teria sido resultado da forma com que a fogueira foi construída – foram colocados três litros de gasolina para que a estrutura acendesse mais rápido.

Quando o combustível evaporou, um vapor ficou preso dentro da estrutura, gerando a explosão. Ainda segundo o IC, o evento “Arraiá do Servidor” contava com alvarás, mas nenhum deles citava permissão para fogueiras.