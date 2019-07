Mudança em multa do FGTS não será trazida em medidas desta semana, diz secretário da Fazenda

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, disse nesta segunda-feira, 22, que o governo não fará mudanças agora na multa de 40% do FGTS em casos de demissão.

"A multa do FGTS não será trazida nessa primeira medida a ser anunciada esta semana. Trataremos de medidas sobre a remuneração aquém do devido do fundo", afirmou.

Segundo ele, o funding para os financiamentos dos setores de construção civil, saneamento e infraestrutura não serão afetados "Preservaremos na íntegra a capacidade de financiamento para esses setores", completou.