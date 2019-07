Linha 2-Verde do Metrô volta a ter circulação normalizada após obras

Após 16 dias com operação diferenciada, a linha 2-Verde do Metrô volta ao seu funcionamento normal nesta segunda-feira (22). Desde o dia 6, passageiros que usavam as estações Vila Madalena e Sumaré tinham que trocar de trem na estação Clínicas para seguir viagem – em ambos os sentidos.

A mudança na operação foi causada por obras na estação Vila Madalena, uma das pontes da linha 2-Verde, que ganhou portas automáticas em uma de suas plataformas. A instalação foi finalizada, mas a porta ainda não começou a operar.

Agora o Metrô inicia as obras na plataforma oposta. A previsão é que elas comecem a operar a partir da semana que vem. O projeto de portas automáticas faz parte de um pacote que inclui outras estações terminais, como Jabaquara e Tucuruvi (linha 1-Azul), Vila Prudente (linha 2-Verde), Palmeiras-Barra Funda e Corinthians-Itaquera (linha 3-Vermelha).

Outro projeto prevê a instalação das portas automáticas e barreiras de vidro na maioria das estações das três linhas. As obras devem durar quatro anos e tem previsão de custo de R$ 340 milhões.