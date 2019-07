Agora é possível para agendar a prova teórica da CNH pela internet; entenda

Os alunos de autoescolas que terminarem as aulas teóricas podem fazer o agendamento da prova também pelo site do Detran-SP. Antes, o agendamento era feito apenas presencialmente pela autoescola ou pelo candidato em uma unidade do órgão.

Agora, após a autoescola emitir o certificado de conclusão do curso, o candidato pode acessar o site portaldetran.sp.gov.br e fazer o agendamento da prova teórica, quantas vezes precisar, pagando apenas a taxa do exame no valor de R$ 36,48, pela internet ou caixa eletrônico, inserindo o número do CPF.