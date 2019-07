Casos de sarampo sobem 164% no mês na cidade de São Paulo

Se até meados de junho a cidade somava poucas dezenas de casos de sarampo, de lá para cá a doença explodiu na cidade. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, até sábado havia 363 confirmações de sarampo na capital, 164% a mais do que os 137 registrados até 1º de julho.

A cada suspeita, a secretaria municipal faz um bloqueio vacinal, imunizando as pessoas que frequentam os mesmos locais que os pacientes que podem estar com a doença. De acordo com a pasta, foram 843 ações do tipo desde março, com aplicação de 32.732 vacinas.

Além disso, em 10 de junho foi lançada campanha de vacinação com objetivo de imunizar 2,9 milhões de pessoas de 15 a 29 anos, faixa etária com menor probabilidade de ter recebido duas doses da vacina.

Com adesão de 5%, ela foi prorrogada até 16 de agosto. Mas, até sábado, segundo a secretaria estadual, apenas 189,6 mil pessoas tinham tomado a dose –6,5% do total. Isso porque no sábado havia força-tarefa na cidade, com vacinação em supermercados, igrejas, estações de metrô e trem e todas as UBSs abertas para a ação, o que resultou em 30 mil doses aplicadas. Para a cobertura vacinal ser eficiente, 95% da população alvo precisa ser imunizada.

Nesta semana as doses seguem sendo aplicadas em postos de saúde e estações de metrô, de trem e terminais de ônibus, para estimular a vacinação e tentar frear a transmissão.

E por que tantas ações contra a doença? Porque o sarampo é uma doença altamente transmissível, que pode evoluir para complicações mais graves –como otite, pneumonia e cegueira– e até matar.

“O sarampo tem alta transmissibilidade: quando uma pessoa contrai o vírus, pode contaminar outras 20 antes mesmo de saber que está com a doença. Seis dias antes de aparecerem os sintomas, a pessoa já transmite o vírus”, alerta Helena Sato, diretora de imunização do estado.

Vacinação contra o sarampo

Período: até 16 de agosto