Aumento da conta de luz atinge moradores da Grande São Paulo

O aumento da conta de luz acima do reajuste autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica está atingindo moradores de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e em Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Queixas das regiões sul, oeste e leste da capital paulista também têm sido relatadas nos últimos dias, apontando tarifas maiores nas cobranças, mesmo sem aumento de consumo.

Morador de São Bernardo do Campo, Stefan Szicas conta que, em seu imóvel, só um dos três moradores fica em casa durante o dia. Mesmo assim, a conta saltou, de um mês para o outro, de R$ 170 para R$ 300.

Já Roberta Palmari, de Alphaville, em Santana de Parnaíba, percebeu que a conta aumentou quando a Eletropaulo foi substituída pela Enel.

Procurada pela reportagem, a concessionária diz que analisará todos os casos para entender se as reclamações são procedentes.

Quem estiver com problemas no fornecimento de energia ou com valores de cobranças pode entrar em contato com a Enel pelo telefone 0800 72 72 120.