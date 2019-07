Vídeos originais da chegada do homem à Lua são leiloados

Enquanto o mundo celebrava o aniversário de 50 anos da chegada do homem à Lua, a casa de leilões Sotheby's vendeu por US$ 1,82 milhão as três fitas de videocassete da Nasa com as imagens originais da missão Apollo 11.

A identidade do comprador foi mantida em sigilo. Já o vendedor é um ex-estagiário da Nasa que tinha adquirido as fitas em um leilão da agência em 1976, pagando US$ 217,77 mil por elas e outras gravações.

Na época estudante de Engenharia, Gary George trabalhava na Nasa e tinha a intenção de gravar por cima das 65 fitas que comprara no leilão. Só depois ele descobriu que algumas das fitas eram da missão Apollo 11.