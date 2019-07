Portugal tenta conter mega incêndio em Castelo Branco

Mais de mil bombeiros tentam conter um grande incêndio na região de Castelo Branco, em Portugal, a cerca de 200 km da capital Lisboa.

As chamas começaram no sábado (20) e já deixaram 20 pessoas feridas até o momento, incluindo homens do Corpo de Bombeiros. Algumas casas foram evacuadas.

"A origem dos incêndios está sendo investigada. Há algo estranho. Como cinco incêndios significativos começam em áreas tão próximas?", questionou Eduardo Cabrita, ministro do Interior de Portugal. O verão europeu, com altas temperaturas e tempo seco, fez cinco regiões do centro e do sul de Portugal decretarem alerta máximo para incêndio. No entanto, Castelo Branco não está na lista.

Há dois anos, outros incêndios trágicos em Portugal levaram à morte de 100 pessoas.