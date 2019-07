Metrô promove Feira de Profissões para jovens na quarta-feira

Na próxima quarta-feira (24), a partir das 9h e até as 17h, a Companhia do Metrô promoverá a quinta edição da Feira de Profissões, na Unimetro, a universidade corporativa do Metrô, localizada no Pátio Jabaquara, na capital paulista. É a primeira vez que o encontro entre profissionais de diversas formações técnicas e acadêmicas será aberto também para participação do público externo.

O objetivo do evento é ampliar as referências do mundo do trabalho e apresentar oportunidades de formação e atuação profissional a jovens na faixa etária de 14 a 24 anos.

Serão mais de 20 salas temáticas sob responsabilidade de funcionários do Metrô. Os empregados falarão com os visitantes sobre as carreiras operacionais, como agente de transporte metroviário e agente de segurança, e sobre diversas áreas do conhecimento que também têm atuação destacada na gestão administrativa da Companhia, como Marketing, Biblioteconomia, Engenharia, TI, Arquitetura, Design, Nutrição, Psicologia, Direito, Jornalismo, Fotografia, Meio Ambiente & Sustentabilidade, Administração, Contabilidade, Economia, Medicina, Enfermagem, Educação Física, Serviço Social, entre outras.

Assim como nas edições anteriores, tradicionais instituições de ensino como Senai e Centro Paula Souza estarão presentes. Representantes do Exército Brasileiro, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana também terão salas temáticas para orientar profissionalmente os jovens visitantes.

No auditório da Unimetro, a partir das 10h, uma série de palestras está programada. A primeira delas estará a cargo da pensadora Ligia Zotini e terá como tema o futuro do Trabalho.

Em seguida, a professora Manu Serra falará sobre planejamento financeiro; competências e comportamentos de quem busca um lugar no mercado de trabalho serão temas debatidos pelo pensador Fábio Siqueira Netto. Às 15h, o mestre em Tecnologia Eduardo Endo encerra o ciclo de palestras falando sobre como se tornar um profissional interessante para os empregadores.

As inscrições para participar da Feira de Profissões do Metrô são gratuitas e podem ser feitas por meio do site do Metrô, onde está disponível a programação completa (www.metro.sp.gov.br) ou diretamente por este link.

O Pátio Jabaquara fica na Avenida Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, nº 134, no bairro do Jabaquara. Para chegar ao pátio, os inscritos devem utilizar o serviço gratuito de transporte por micro-ônibus, que sairão do Terminal Rodoviário do Jabaquara a cada 5 minutos. A viagem até o pátio dura cerca de 5 minutos.

Para mais informações, os interessados podem ligar para a Central de Informações do Metrô (0800 770 7722), que atende diariamente das 5h até meia-noite.