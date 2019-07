Dia do Tatuador: evento em São Paulo terá oficinas com grandes nomes do ramo

Neste sábado, comemora-se o Dia do Tatuador. E, para comemorar a data, o Simpósio Masterclass da Tattoo Week trará a São Paulo grandes profissionais do setor de arte na pele, entre eles tatuadores, dermopigmentadores e piercers. A primeira edição do evento fornece 10 workshops e 6 palestras, divididos entre sábado (20) e domingo (21).

Segundo a CEO da Tattoo Week, Esther Gawendo, o Masterclass foi criado para atender a necessidade dos profissionais se habilitarem dentro de um mercado competitivo e que enfrenta as dificuldades da economia. “Hoje o profissional precisa ser um excelente artista, estar atualizado com todas as técnicas, e ter conhecimento do seu negócio como um todo para ter sucesso”, alerta Gawendo.

O evento traz especialistas que apresentam conceitos essenciais para o sucesso na profissão como biossegurança, direitos, gestão e finanças, imunização, primeiros socorros e marketing.

Confira abaixo alguns nomes e temas que estarão presentes no simpósio:

Junmatsui, "Cultura da tatuagem no Brasil e no mundo"

Chico Morbene, "Blackandgrey, sombras, tipos de preto, texturas e linhas no Realismo"

Monkey, "As técnicas e equipamentos do tatuador"

Ganso Galvão, "Realismo preto e cinza"

Lucas Vareta, "Técnica & tatuagem"

Fabrício Galdino, "Os segredos do Realismo"

Raphael Lopes, "Como se tornar um tatuador de sucesso"

As inscrições para o evento são limitadas. Acesse tattooweek.com.br/masterclass/ para fazer a sua.

SERVIÇO

MASTERCLASS TATTOO WEEK

Data: 20 e 21 de julho

Local: Holiday Inn Anhembi, São Paulo – SP

Horário: 8h às 18h