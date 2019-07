Soyuz é lançada com três astronautas rumo à estação espacial

Três astronautas foram enviados neste sábado (20) à Estação Espacial Internacional (ISS), entre eles o italiano Luca Parmitano, que irá conduzir parte da missão "Beyond" de exploração na Lua e em Marte.

O lançamento da Soyuz MS-13 ocorreu às 13h28, no horário de Brasília, da base de Baikonur, no Cazaquistão, no mesmo dia que a humanidade celebra os 50 anos da chegada do homem à Lua, pela missão americana Apollo 11.

Além do italiano, que é o representante da Agência Especial Europeia (ESA), foram enviados o astronauta da NASA Drew Morgan e o comandante Alexander Skvortsov, da russa Roscosmos.

Será a segunda vez que Parmitano integrará o time da estação espacial e ele deve liderar uma parte da missão Beyond e realizar caminhadas espaciais de exploração.

A previsão é que os três astronautas cheguem à ISS após seis horas de viagem e sejam recebidos pelos colegas que já estão a bordo, Christina Koch, Nick Hague (NASA) e Alexy Ochivin (Roscosmos), para a Expedição 60.