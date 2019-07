Previsão do tempo: Domingo começa com névoa, mas sol predomina em SP

O domingo (21) começa com formação de nevoeiro em São Paulo, mas essa nebulosidade só dura nas primeiras horas do dia, sob influência da brisa marítima que aumentou a umidade no sábado (20);

Ainda pela manhã, o sol predominará na capital paulista e Região Metropolitana, com leve aumento de temperatura.

A temperatura do dia vai de 12°C, logo no início da manhã a 25°C no período da tarde.

As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas de São Paulo.