Pegada de astronauta Neil Armstrong na Lua vira selo comemorativo

A foto da pegada do astronauta norte-americano Neil Armstrong na primeira visita tripulada à Lua é estampa de selo comemorativo dos Correios.

A chegada do homem ao satélite da Terra completa 50 anos neste sábado (20). A imagem reproduzida pelos correios foi autorizada pela Nasa, agência espacial norte-americana.

A tiragem do selo será de 240 mil unidades. O selo tem valor de R$3,75 a unidade.

Os Correios prometem vender as peças “nas principais agências de todo o país “e também na loja virtual dos Correios.

O lançamento do selo ocorrerá neste sábado em Belo Horizonte (Espaço do Conhecimento da UFMG, às 18h30), no Rio de Janeiro (na Fundação Planetário, às 14h40), e em São Paulo (no planetário do Parque Ibirapuera, em horário não confirmado).

Haverá no dia 31 de julho lançamento no Planetário de Brasília. Os Correios não informaram sobre lançamentos em outras cidades.