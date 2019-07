Dia D do Sarampo: vacinação ocorre em estações do trem e metrô em SP

Este sábado, dia 20 de julho, é o Dia D de vacinação contra o sarampo em São Paulo.

As doses de vacinas tríplice viral são aplicadas em 29 estações de metrô e trens.

A campanha segue até o dia 16 de agosto.

Entre segunda-feira (22) e sexta-feira (26) da semana que vem, haverá postos volantes em 19 estações – que vão se alternar – como Corinthians Itaquera, Brás, Sé, Santana, Paulista e República, além do Terminal Metropolitano São Mateus.

Números de sarampo em 2019

Em 2019, até o momento, foram 484 casos de sarampo no Estado, sendo que 363 registros foram na capital.

A imunização tem como foco jovens e adultos entre 15 e 29 anos.

Neste domingo (21), na capital, as UBSs aplicam as doses das 8h até as 17h.

Já nas AMAS o atendimento começa também às 8h, mas termina um pouco depois: às 19h.