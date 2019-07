Trem quebra e é levado para garagem da CPTM com passageiros dentro

Passageiros da Linha 12-Safira da CPTM tomaram um baita susto! Um trem teve uma falha no ar-condicionado e foi recolhido com para o pátio do Belém, na zona leste de São Paulo, ainda com pessoas dentro.

Uma professora disse ao portal G1 que o vagão em que estava ficou praticamente alagado, já que chovia bastante naquela noite. Denyse Serkeyra voltava do trabalho, por volta das 19 horas, e ouviu o aviso sonoro comunicando que o trem seria recolhido. "As pessoas começaram a sair, mas não deu tempo de todos deixarem o trem e as portas fecharam. Apagaram as luzes e o trem foi embora para o pátio", disse.

Denyse e outras oito pessoas ficaram presas no coletivo. Segundo ela, muitos entraram em pânico, enquanto outros apenas riam da situação. "Não sabíamos para onde estavam nos levando e acabamos em um local escuro, com trens velhos".

A professora procurou a CPTM por WhatsApp e foi atendida rapidamente. A companhia afirmou que conseguiria um carro para levar os passageiros até o destino final, mas como não havia uma previsão, Denyse preferiu ir a pé até a estação de Metrô mais próxima.

Em nota também ao G1, a CPTM disse ter alertado os passageiros sobre o desembarque obrigatório por meio de aviso sonoro e orientação de vigilantes. Segundo a companhia, a maior parte dos passageiros seguiu o procedimento, mas nove teriam se recusado a desembarcar "e um vigilante embarcou na composição e os acompanhou até o desembarque na oficina. A medida foi tomada para evitar maior transtorno aos passageiros que estavam na plataforma aguardando para embarcar no trem seguinte”, afirmou.