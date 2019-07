Terremoto de magnitude 5.3 atinge noroeste de Atenas, na Grécia

Um sismo de magnitude 5.3 a noroeste de Atenas foi sentido na capital. Várias pessoas no local dizem que o abalo foi forte mas "felizmente não muito longo".

O epicentro do sismo foi registrado pelo centro de monitorização europeu (European Earthquake Monitoring Centre) no início da tarde desta sexta-feira (19), 22 quilómetros a Noroeste de Atenas. Foram registradas ocorrências no sistema de comunicações: a eletricidade e as comunicações telefónicas estavam sem funcionar totalmente.

Um edifício também desabou tendo atingido um carro estacionado à frente. Trata-se de um prédio desabitado, não tendo portanto havido qualquer dano relativamente a pessoas. Há, entretanto, relatos de pessoas que abandonaram os seus locais de trabalho para se concentrarem nas ruas da capital. Muitas destas pessoas acorreram à Praça Syntagma, temendo repetições de tremores, já confirmados por testemunhos e pelos centros de monitorização. Sotiris Nikas, do gabinete em Atenas da Bloomberg, registou um ambiente ainda assim calmo na famosa praça.

Destroços no centro de Atenas, Grécia / Alkis Konstantinidis/Reuters

Leia também:

Governo publica novos decretos da ficha limpa e do ‘revogaço’

Trem quebra e é levado para garagem da CPTM com passageiros dentro

Sebrae-SP lança programa para capacitar e oferecer crédito a empreendedores

Uma das infraestruturas em que se sentiu particularmente o abalo foi o aeroporto internacional de Atenas, que nesta época do ano registra forte movimento de turistas em trânsito e para o país. Há vinte anos, em 1999, a área do epicentro deste sismo produziu um abalo de 5.9 que fez 143 mortos.

“O sismo ocorreu muito próximo da superfície, razão pela qual foi sentido com esta intensidade”, explicou na cadeia de televisão grega Star TV um sismologista.

A inexistência de vítimas foi entretanto confirmada pelos bombeiros locais. No entanto, pessoas presas em elevadores ainda estão pedido socorro em várias localidades de Atenas.