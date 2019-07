Poluição do ar na Grande São Paulo reduziu nos últimos 20 anos, diz Cetesb

Relatório divulgado pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) mostrou que a média de poluentes no ar da Grande São Paulo reduziu nos últimos 20 anos, caindo de 54 µg/m3 de ar em 2000 para 29 µg/m3 em 2016 e se mantendo estável em 2017 e 2018.

No entanto, em 2018 houve menos dias cuja qualidade do ar foi considerada boa, em comparação com 2017, sendo 89,9% dos dias no ano passado e 91% em 2017.

Segundo a Cetesb, a redução está ligada às políticas veiculares, uma vez que a principal fonte de poluição na região é a emissão de automóveis.