Planetário do Ibirapuera faz visitante se sentir no espaço em nova exposição gratuita

Mais do que relembrar a ida do homem à Lua, a exposição “Lua à Vista: 50 Anos do Primeiro Passo”, que será aberta ao público neste sábado (20) no Planetário do Ibirapuera, na zona sul, quer fazer o visitante se sentir um explorador do espaço, com ambientação fazendo como se estivesse dentro do foguete Saturno 5, que levou os astronautas Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins à Lua em julho de 1969.

A promessa é oferecer uma experiência de realidade aumentada ao visitante para que ele possa experimentar a vista da Terra a partir de um foguete. Além dessa exposição, os planetários do Ibirapuera e do Carmo (zona leste) elaboraram uma programação até o dia 30 de julho que inclui sessões especiais –algumas narradas ao vivo.

Uma atração extra está ainda a confirmar: uma conversa ao vivo e com tradução simultânea com a astronauta Anna Fischer, primeira mãe no espaço. Haverá ainda observação da Lua com telescópios amanhã, das 19h às 22h, nos dois planetários, e sessões especiais, além de oficinas de foguetes.

Todas as atividades são gratuitas e as sessões saem por R$ 4 a R$ 8.

Serviço

Exposição no Planetário do Ibirapuera (avenida Pedro Álvares Cabral, sem número, portão 10).

De sábado (20) até 30 de julho. Segunda a sexta das 13h às 18h, sábados e domingos das 13h às 20h. Grátis