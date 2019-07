Homem morre eletrocutado após encostar em transformador em São Paulo

Um homem morreu após ter encostado em um transformador de um poste, na rua Leais Paulistanos, no Ipiranga, zona sul de São Paulo.

A vítima foi eletrocutada na noite desta quinta-feira (18), mas ainda não há informações sobre o que teria ocasionado a descarga elétrica. Segundo a Enel, o rapaz teria tentado furtar cabos de energia. A empresa lamentou o ocorrido.

O caso foi registrado no 16º DP, da Vila Clementino.

Veja a nota da Enel na íntegra:

A Enel Distribuição informa que, na noite de ontem (18/07), um homem tentou furtar cabos de energia na região do Ipiranga, sofreu uma descarga elétrica e faleceu no local.

A Enel lamenta o ocorrido e esclarece que, além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade de serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica.

A distribuidora esclarece ainda que não houve interrupção no fornecimento de energia no entorno. Equipes estiveram no local em apoio ao Corpo de Bombeiros. Não foi necessário nenhum reparo na rede de distribuição.