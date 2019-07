Como os 50 anos do homem na Lua serão celebrados nos Estados Unidos

Estão programados para este sábado (20) eventos e atividades em diversas cidades dos EUA. Veja alguns destaques:

Cabo Canaveral

O Centro Espacial Kennedy, na Flórida, terá exposições especiais, como o verdadeiro Corvette azul de Neil Armstrong e um Corvette vermelho assinado por Armstrong e outros 44 astronautas. Às 10h, 13h e 16h, um guia contará detalhes do pouso histórico e responderá a perguntas.

Para ‘futuros exploradores espaciais’, haverá uma área de atividades infantis no Rocket Garden. Um DJ apresentará clássicos da década de 1960 durante todo o dia e sediará o concurso de hula hoop, mostrando curiosidades e fatos divertidos da Apollo, às 11h e às 14h30.

Nova York

Pessoas vão se reunir na Times Square para o ‘The People’s Moon’, onde a imagem do primeiro passo do homem na Lua, reproduzida em um mosaico com fotos de centenas de milhares de pessoas enviadas de todo o mundo, será exibida em um imenso telão. A imagem também poderá ser vista no Picadilly Circus (Londres) e no Museu de Arte e Ciência de Marina Bay (Singapura).

Washington

Uma apresentação intitulada ‘Apollo 50: Vá para a Lua’ será projetada na face leste do Monumento a Washington (junto com telas de apoio). A mostra de 17 minutos combinará obras de arte e filmagens de arquivo para recriar o lançamento da Apollo 11 e contar a história do primeiro pouso na Lua. As shows serão às 21h30, 22h30 e 23h30.

No National Mall, do lado de fora do Museu do Ar e do Espaço, acontecerá o Festival Apollo 50, com exposições de várias organizações e empresas, performances ao vivo e discursos de astronautas, autores e cientistas. O festival acontecerá das 9h às 20h.

O Museu do Ar e do Espaço patrocinará o evento ‘A Águia Pousou’, uma série de atividades, incluindo um evento noturno com filmes, música e atividades para celebrar o momento (às 20h56) em que Neil Armstrong deu seu famoso e único passo. A festa continuará até as 2h da manhã.

Los Angeles

O California Science Center irá celebrar a data durante todo o dia, com atividades especiais e exibições do filme ‘Apollo 11’. Entre as atrações estão o Laboratório de Propulsão a Jato da Nasa e a possibilidade de simular o controle do módulo lunar.

Houston

A partir das 18h, atividades como demonstração aérea de paraquedas, exibições no Centro Espacial Johnson e no Long Star Flight Museum, exibição do documentário ‘Apollo 11’ e contagem regressiva para o momento em que a Lua foi pisada pela primeira vez pelo homem.

Huntsville

O US Space & Rocket Center terá o Rocket City Summer Fest Moon Landing Concert a partir das 18h. E, no final, queima de fogos.