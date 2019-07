Usuários do Uber Juntos trocam transporte público para dividir carro, diz pesquisa

Pesquisa realizada com passageiros de Uber Juntos entre janeiro e abril mostra que 31% trocaram, naquela viagem, o transporte público pelo deslocamento compartilhado com o aplicativo. O levantamento foi feito por Gaesi-USP e Quest Inteligência com 351 usuários e tem margem de erro de 5,2%.

Segundo Rafael Nascimento, 35 anos, diretor de projetos de pesquisa na Quest, os resultados levam à conclusão de que os passageiros estão em processo de migração entre os modais porque, além de 31% terem respondido que antes do Uber Juntos faziam aquele trajeto só de ônibus, trem ou metrô, a média de viagens semanais dos entrevistados é de 3,8, o que mostra uma frequência no uso.

Francisco Christovam, presidente da SPUrbanuss, que reúne viações de ônibus, disse que já está sendo notado impacto do Uber Juntos na demanda dos ônibus, mas que os ônibus levam idosos e estudantes de graça e diz que há espaço para todos os modais na cidade, desde que regulamentados e fiscalizados.

As secretarias municipal de Transporte e estadual de Transportes Metropolitanos não quiseram comentar a pesquisa por não conhecer sua metodologia. A Uber, também dizendo desconhecer a metodologia, rebateu a conclusão de substituição do transporte público pelo Uber Juntos por alegar que ele é complementar ao sistema.