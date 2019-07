Previsão do Tempo: com sol, temperaturas devem aumentar em São Paulo nesta sexta

São Paulo começa a superar uma frente fria iniciada na terça-feira (16). Com o aumento do sol e sem novas massas de ar frio, as temperaturas podem subir levemente na sexta-feira (19), em elevação para o final de semana.



Durante as madrugadas, o frio continua, com as temperaturas mínimas ainda baixas. Pela manhã, o termômetro deve registrar até 10ºC.

No decorrer do dia, o céu se abre totalmente, e o calor aumenta. Pela tarde, as temperaturas podem chegar até 22ºC, com sol. Não há previsão de chuva para o dia em toda a Grande São Paulo.

Isto significa que os índices de umidade, que diminuíram desde a chuva na terça-feira, devem voltar a cair. Para a sexta-feira, está prevista variação entre as taxas de 35% e 85%. As informações são do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, órgão de meteorologia da Prefeitura de São Paulo.