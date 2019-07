Apenas 17% dos presídios de São Paulo têm bloqueador de celular

Apenas 17% dos presídios paulistas têm bloqueadores de celular instalados –atualmente eles operam em 29 das 171 unidades prisionais de todo o estado. A informação consta em um relatório do TCE (Tribunal de Contas do Estado) que está sendo enviado à Assembleia Legislativa de São Paulo e faz parte de uma lista de recomendações à SAP (Secretaria de Administração Penitenciária).

No primeiro semestre deste ano, foram apreendidos 5.279 celulares em presídios no estado e, no mesmo período do ano passado, foram 7.426. Em 2018, 73% dos aparelhos foram apreendidos antes de entrar nos presídios ou no interior das unidades. Segundo o TCE, a dificuldade de controle de uso dos aparelhos incentiva presos a continuarem a articular atividades criminosas mesmo no interior das cadeias.

De acordo com a SAP, os locais com bloqueadores são selecionados de acordo com o perfil dos presos, com prioridades para as unidades que abrigam líderes de facções criminosas e detentos de alta periculosidade. Além disso, há unidades em que o bloqueador de celulares não se aplica, como hospitais de custódia e tratamento psiquiátrico e espaços destinados a presos do regime semiaberto.

O TCE também registrou que São Paulo tem uma taxa de encarceramento de 535,5 presos para cada 100 mil habitantes, superando a média do país, de 352 a cada 100 mil habitantes, e do mundo, de 144.

O relatório destaca, ainda, uma insuficiência de recursos humanos vinculados às atividades prisionais – 9,59 presos por agente de custódia, enquanto o índice nacional é de 8,2 presos por agente e a recomendação do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária é de 5 presos por agente.