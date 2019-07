Polícia prende dupla com R$ 1,5 milhão em espécie na Fernão Dias

Dois homens foram presos a noite desta quarta-feira (17) com R$ 1,5 milhão reais na Rodovia Fernão Dias, em Itatiauçu, no centro-oeste de Minas Gerais.

O dinheiro, em espécie, estava em uma mala e uma mochila, no porta-malas do carro em que os dois homens estavam. O veículo foi abordado pelos policiais na altura do km 537.

Leia também:

ProUni: Lista de espera já está disponível para consultas

Incêndio criminoso em estúdio de animação mata ao menos 23 no Japão

Segundo a corporação, os homens não tinham nenhum comprovante da origem do dinheiro.

A dupla foi encaminhada para a Polícia Federal de Divinópolis, na mesma região do estado.