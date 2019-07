Perseguição policial na rodovia Presidente Dutra deixa quatro mortos

Quatro pessoas foram mortas durante uma perseguição que resultou em suposto confronto entre criminosos e policiais na noite de quarta-feira (17). A ocorrência começou na avenida Celso Garcia, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, e terminou na rodovia Presidente Dutra.

Os policiais teriam dado ordem de parada a um veículo, que fugiu e deu início à perseguição. Segundo a PM, na altura do km 214 da rodovia, o pneu do carro dos criminosos furou e policiais da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) foram recebidos a tiros. Ao reagir, os policiais mataram os quatro suspeitos.

Um dos mortos no tiroteio, Vítor Nascimento Barbosa Alves, era proprietário do veículo. Foram apreendidas uma submetralhadora, uma espingarda calibre 32, munições e colete à prova de balas, além de celulares e um carregador.

Na manhã desta quinta (18), a situação ficou complicada na Dutra, nos dois sentidos. No sentido do Rio de Janeiro, apenas uma faixa foi liberada ao tráfego na pista expressa na região do Trevo de Bonsucesso no km 214. A concessionária montou um desvio no quilômetro 223, em Guarulhos, para a lateral e nos quilômetros 219 e 214, os acessos da pista lateral para a expressa estão bloqueados.