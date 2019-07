Mulher morre após ser atingida por peça que se soltou de caminhão

Uma mulher morreu após ser atingida por uma peça que se soltou de um caminhão que estava no sentido contrário da pista na Rodovia do Xisto em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, na tarde de quarta-feira (17).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima estava em uma caminhonete Fiat Toro quando foi atingida por uma parte metálica de um tambor de freio de uma carreta. O motorista do caminhão deixou o local e não foi localizado.

Veja também:

Operação policial investiga irregularidades em cidadania de brasileiros na Itália

Motorista atropela manifestantes e mata idoso integrante do MST em Valinhos (SP)

A vítima era a professora e coordenadora do curso de agronomia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC), Roseli Frota de Moraes Sales, 44 anos, que morreu na hora. No carro também estava a filha da professora, de seis anos, que não se feriu.

A polícia deve instaurar um inquérito para investigar o acidente. Testemunhas já teriam relatado as características do caminhão e imagens já teriam sido entregues ao delegado de Araucária, que fica responsável pela apuração do caso.