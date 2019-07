Economista recomenda sacar dinheiro do FGTS

Se os saques do saldo do FGTS forem liberados pelo governo, o trabalhador deve retirar o dinheiro mesmo que não precise dele no momento. A recomendação é do professor da Faculdade Fipecafi Diogo Carneiro.

“O FGTS é tradicionalmente um péssimo investimento, ganha mal e porcamente da inflação. Tem rendimento mais baixo até que o da poupança ou renda fixa. É uma alternativa ruim que o governo impõe”, afirma.

Para o economista, a liberação dos recursos é uma oportunidade para reequilibrar o orçamento. “A primeira coisa é quitar dívidas, começando pelas mais caras, como cartão de crédito e cheque especial”, diz Carneiro, que também recomenda a avaliação de dívidas com bens dados como garantia.

Quem não está endividado deve guardar o dinheiro para gastos previstos no longo prazo, orienta. “Se não for o caso, ele pode tentar poupar para fazer uma reserva de segurança”, afirma.