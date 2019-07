CPTM quer diminuir tempo médio de espera na linha 12-Safira para três minutos

A CPTM lançou nesta quinta-feira (18) um edital de licitação para reformas na linha 12-Safira. A empresa vencedora fará mudanças no sistema de trilhos e de controle de trens para reduzir o tempo de espera dos passageiros nas estações.

A linha atualmente funciona com um sistema de controle automático dos trens que requer um maior espaçamento entre as composições – gerando intervalo médio de pouco mais de 6 minutos.

O novo sistema permite que os trens circulem mais próximos uns dos outros, reduzindo o intervalo médio para 3 minutos com a inserção de mais composições.

A abertura das propostas para a realização do serviço será feita no dia 24 de setembro. O interessado que apresentar o menor preço para realizar as obras será o vencedor da licitação. O prazo previsto de conclusão dos trabalhos é de 18 meses a partir da assinatura do contrato.