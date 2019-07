Estação Brás recebe inscrições para mutirão da catarata a partir desta quinta

Quem passar pela Estação Brás da CPTM a partir desta quinta-feira (18) poderá fazer a pré-inscrição para o mutirão da catarata. Até o dia 12 de agosto, o posto de cadastramento estará à disposição do público de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. A estação atende as linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira.

A catarata é a perda da transparência do cristalino. O envelhecimento natural das células do cristalino é a causa mais comum da doença, embora haja outras causas como hereditariedade, traumatismo, doenças sistêmicas, congênitas medicamentos e infecções oculares. Em geral, os primeiros sinais da doença surgem depois dos 60 anos.

Não há nenhum método capaz de evitar ou prevenir a catarata. O único tratamento eficaz conhecido é a intervenção cirúrgica. O seu aparecimento não pressupõe a necessidade imediata de operação. Algumas cataratas são lentas e outras progridem com mais rapidez. Entretanto, a redução da visão provocada pela doença só pode ser recuperada com a substituição do cristalino opacificado por um artificial, no caso uma lente intraocular.

Realizado pelo Instituto São Paulo de Ação Voluntária, o projeto “Mutirão de Cirurgia da Catarata” completa 17 anos, com mais de 20 mil cirurgias gratuitas realizadas neste período.

Serviço

Campanha de Cadastramento para Mutirão da Catarata

Estação: Estação Brás (Linhas 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira da CPTM)

Período: de 18 de julho a 12 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h

Grátis para passageiros