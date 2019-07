3 dicas para usar bem o dinheiro do FGTS que você terá direito a sacar

O governo Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira, 17, que os brasileiros terão direito a sacar até 35% dos saldos depositados nas contas do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço).

Apesar de o anúncio oficial ainda não ter sido efetivado- segundo o portal Seu Dinheiro, ele será feito na próxima semana, conforme anunciado pelo ministro Onyx Lorenzoni nesta quinta, 18-, tem muito trabalhador fazendo planos sobre o que irá fazer com o dinheiro extra.

Antes que você saia correndo a gastar toda a grana em bens de consumo, fornecemos algumas formas de empregar bem o dinheiro e ter um pouco mais de tranquilidade na vida financeira.

Pague as dívidas

Reprodução/ Pixabay

É batido, no entanto, necessário. Diversos especialistas aconselham que, se você contraiu muitas dívidas nos anos difíceis de crise, quitá-las é a melhor coisa a fazer, ainda mais se esta come parte da renda mensal.

Consuma com cuidado

A equipe econômica surgiu com esta proposta para estimular o consumo e dar um “tranco” na economia, que está tendo dificuldade em se reerguer despois dos anos de turbulências.

Em entrevista para o portal R7, o economista Joelson Sampaio da FGV, aconselha ao trabalhador a gastar o dinheiro sem extravagâncias. Se fora algo importante pague, como quitar um financiamento, ou bens necessários.

Lembre-se que pagar o financiamento é outro desafogo no orçamento, portanto, deve ser uma das prioridades.

Pagou tudo? Agora, invista!

Reprodução/ Pixabay

O fundo tem uma das piores rentabilidades financeiras dentre todos os produtos disponíveis no Brasil. Para se ter uma ideia, ele remunera os depósitos com um taxa de 3% ao ano, segundo o próprio portal do FGTS.

Esse valor é pouco mais da metade encontrada no pior dos investimentos, a caderneta de poupança, que remunera atualmente cerca de 5,5% a.a., e nem é considerada um investimento interessante.

Para os mais conservadores

O Tesouro Selic, um título que acompanha a taxa básica de juros, rende atualmente 6,5%. Isso sem falar em outras dezenas de produtos que podem garantir ganhos bem maiores. Fundos de investimentos têm ganhos interessantes e a bolsa de valores atinge a alta histórica, são opções interessantes.

Existem outros títulos do tersouro, alguns atrelados à inflacao, outros com rentabilidade prefixada, com pagamento de juros semestrais e até títulos de vancimento de longo prazo, lá em 2050 por exemplo.

Para quem quer saber mais sobre o assunto, o Canal no Youtebe Me Poupe! é uma ótima porta de entrada para o tesouro direto, e a analista da Nord Research e do canal de Youtube da Infomoney, Marília Fontes também é alguém interessante para seguir.

Quem quer ganhar mais tem que se arriscar mais

O índice Bovespa acumula alta de 14,88% em 12 meses, e para aqueles que com maior tolerância ao risco e devida preparação pode ser uma alternativa.

Quem tem esse estômago preparado para a volatilidade pode utilizar estratégias de investimentos em longo prazo, como por exemplo, investimentos em empresas que pagam bons dividendos – participação nos lucros da companhia que são divididos entre os acionistas.

Mesmo com o risco, existem formas conservadoras de investir dentro da bolsa de valores, caso você se interesse existe vasto material na internet sobre o assunto, canais de youtube e ótimos sites, como o Me Poupe!, O Primo Rico, o canal da casa de analises da Suno e o do Portal InfoMoney.