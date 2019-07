Uber muda taxa de cancelamento no Rio de Janeiro

A Uber está mudando a taxa de cancelamento de corridas no Brasil. Na terça-feira (16), a empresa passou a adotar no Rio de Janeiro um cálculo que considera o tempo e a distância percorrida pelo motorista para ir até o passageiro.

O novo modelo também já entrou em vigor em Porto Alegre, Florianópolis, Londrina (PR), São Luís e Pelotas (RS).

Além da mudança no cálculo, o prazo para cancelar uma viagem sem custo foi reduzido de 5 minutos para 2 minutos. “Se detectarmos que o motorista não está se dirigindo ao seu local, não te cobraremos a taxa de cancelamento”, acrescenta a Uber.

Antes da adoção do novo modelo, a Uber cobrava uma taxa de cancelamento fixa. No Rio, o valor era de R$ 7. Agora, as tarifas podem variar de R$ 2 a R$ 10 no caso do UberX. No Uber Black vão de R$ 3 a R$ 12.