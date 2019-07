Seu novo melhor amigo! Shopping D faz feira de adoção de cães e gatos neste sábado

A ONG 100% Proteção Animal realiza neste sábado (20) uma feira de adoção de cães e gatos no Shopping D, na região do Canindé, centro de São Paulo. Serão disponibilizados filhotes de quatro a cinco meses de vida, além de animais adultos.

Todos os pets estão castrados, vacinados e vermifugados. Para adotar, é preciso ter mais de 18 anos de idade e levar RG e um comprovante de residência. Os novos tutores devem assinar um termo de compromisso pela qualidade de vida do animal.

A feira de adoção ficará aberta das 10h às 18h no piso térreo do Shopping D, próximo a Lojas Americanas. O centro comercial fica na avenida Cruzeiro do Sul, 1100, próximo das estações Armênia e Portuguesa-Tietê, da linha 1-Azul do Metrô.

