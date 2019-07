Programa 'Tô Legal!' já cadastrou mais de 500 vendedores ambulantes em SP

Nos primeiros 15 dias, o “Tô Legal!”, programa da prefeitura de São Paulo criado para regularizar vendedores ambulantes, já cadastrou 528 pessoas.

A autorização mais procurada é para bancas de jornais e revistas, seguida de comida de rua, ou seja, barracas de café, bolos e até food trucks. Pelo balanço, as atividades menos procuradas são valet e banca de flores.

No total, a prefeitura recebeu 1.519 pedidos: alguns não saíram porque o solicitante desistiu e outras porque faltou o pagamento da taxa no prazo estipulado.

Assim como a Rua 25 de Março e as regiões do Brás e do Mercadão, a Avenida Paulista não foi incluída no programa “Tô Legal!”, por causa do excesso de ambulantes nos locais.