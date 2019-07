Palmeiras joga nesta quarta-feira por empate com o Inter

O Palmeiras viverá mais uma noite decisiva nesta quarta-feira (17), às 21h30, no Beira-Rio. O time de Luiz Felipe Scolari faz o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil e precisa ao menos de um empate para avançar, já que no encontro de ida, no Allianz Parque, venceu por 1 a 0. Se perder por um gol de diferença, haverá pênaltis.

Pensando no confronto com os gaúchos, Felipão poupou atletas no clássico com o São Paulo no último sábado. Agora, mandará a campo força máxima: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Lucas Lima; Zé Rafael, Dudu e Deyverson.

Quem vencer terá pela frente quem passar entre Atlético-MG e Cruzeiro, que se enfrentam às 19h15.

No mesmo horário jogam Bahia e Grêmio. Deste embate sairá o adversário do vencedor de Flamengo x Athletico-PR, marcado para 21h30.