O Nubank anunciou que começará a testar a primeira versão de sua conta digital para pessoas jurídicas.

O teste será feito apenas com clientes do banco que sejam sócios únicos de pequenos negócios, empreendedores ou autônomos, que deverão se cadastrar no site do Nubank. Nessa fase, não haverá cobrança de anuidade ou qualquer outra tarifa.