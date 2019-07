Nas férias, 45 linhas de ônibus tem operação reduzida em São Paulo

Ao longo do mês de julho, 45 linhas de ônibus estão com “alteração” – redução nas viagens – devido à diminuição de passageiros transportados no período, segundo a SPTrans. A cidade tem 1.347 linhas de ônibus.

Segundo a SPTrans, levantamento aponta queda de 12% no número de passageiros no mês de julho. A redução de viagens, informa a SPTrans, é de 6%.

A empresa diz que monitora todas as linhas e, se identificar excesso de passageiros, poderá retomar o atendimento durante as férias.

Veja quais são as linhas afetadas: