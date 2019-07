Metrô de São Paulo vai implementar câmeras com reconhecimento facial

As estações das linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô de São Paulo vão ganhar novas câmeras de monitoramento com tecnologia de reconhecimento facial. A implantação está em fase de licitação, publicada no Diário Oficial do Estado no dia 28 de junho.

O sistema, de acordo com o Metrô, será digitalizado e tem como objetivo melhorar a segurança dentro e nos acessos das estações. A tecnologia poderá também rastrear objetos e detectar invasão de áreas – ficarão armazenados todos os dados dos últimos 30 dias.

Além das estações, as câmeras especiais serão utilizadas no CCO (Centro de Controle Operacional), nas vias entre as plataformas e nos pátios Jabaquara (linha 1-Azul), Tamanduateí (linha 2-Verde), Itaquera e Belém (ambas da linha 3-Vermelha).

As empresas interessadas em prestar o serviço devem enviar suas propostas até o dia 20 de agosto. O Metrô prevê um orçamento de R$ 69 milhões para o projeto, contemplando fornecimento, instalação e testes dos equipamentos de imagem.