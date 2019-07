Interior de São Paulo é um dos principais destinos nas férias de julho

O interior de São Paulo está entre os principais destinos turísticos das férias de julho procurados nas agências de turismo, segundo a Associação Brasileira de Agências de Viagem (Abav). De acordo com a entidade, a instabilidade econômica fez os consumidores mudarem o comportamento e os destinos de suas viagens, mas manteve o setor do turismo aquecido.

Segundo a Abav, roteiros mais econômicos pelo interior do Brasil ganharam força, assim como viagens para países sul-americanos onde o real é mais valorizado frente a moeda local.

Entre os principais destinos buscados nas agências de turismo neste mês de julho, estão cidades do interior paulista a poucas horas da capital, com atrações de ecoturismo e esportes radicais, como Botucatu, Brotas, Boituva, Eldorado, Serra Negra e Socorro. Além dessas, destacam-se Campos do Jordão, que no inverno chega a receber 1,5 milhão de turistas, e Águas de São Pedro, conhecida pelas estâncias com águas terapêuticas.

Outro destino bastante procurado pelos turistas nas agências, o litoral Catarinense, oferece baladas, bons restaurantes, praias de águas tranquilas e agitadas para o surfe. Florianópolis, Imbituba, Bombinhas, Palhoça e Balneário Camboriú lideram as buscas, inclusive entre os turistas que, para tornar a viagem mais econômica, preferem a viagem rodoviária à aérea.

De acordo com a Abav, a Região Nordeste do país continua em alta entre os consumidores que procuram agências de turismo, tanto para viagens aéreas como terrestres. As cidades mais procuradas são Fortaleza (CE), Maceió (AL), Porto de Galinhas (PE), Porto Seguro (BA), Ilhéus (BA) e Aracaju (SE). Segundo a entidade, a junção de belezas naturais com infraestrutura hoteleira diversificada agrada os viajantes dos mais variados perfis.

Também procurados, estão os destinos para quem não abre mão do frio. Na Serra Gaúcha continuam requisitadas as cidades de Bento Gonçalves, Canela, Garibaldi e Gramado. A presença da tradição europeia, sobretudo de imigrantes italianos e alemães, pode ser vista na arquitetura local e na gastronomia. As vinícolas são atrativos da região, que reúne produtores de vinhos premiados.