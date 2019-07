Que frio! Mínimas devem ficar abaixo de 10ºC até sábado em São Paulo

Desde cedo, o dia na terça-feira (16) já mostrava o que viria: nublado, garoa, frio, vento. Foi a tarde mais fria do ano, com 13ºC, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). E a pergunta que ficou no ar: essa onda de frio vai durar? E será tão forte como a do início do mês?

Segundo a previsão meteorológica, a onda vai até o fim da semana, mas não será tão forte. O Inmet prevê mínimas abaixo de 10ºC na capital até sábado (20) ao menos. Mas na quinta-feira (18), a máxima já deve bater nos 20ºC.

O clima de terça pegou o analista financeiro Philip Edward Guimarães Motta, 35 anos, de surpresa. “Do nada, o tempo mudou, não estava muito preparado. Nem achei que ia ficar assim”, afirmou. Assumindo que prefere o calor ao frio, a aposentada Benedita Dias estava encolhida dentro de seus agasalhos. “Parece que estou no sul”, disse.

Para ela, a informação da meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo, deve trazer alívio: o ar polar desta vez chega menos intenso e mais úmido a São Paulo e o centro dessa nova massa de ar frio vai rapidamente para o mar, o que reduz seu poder de resfriamento sobre o continente.

Mesmo assim, deixe à mão seus casacos e luvas, porque o sol que aparece a partir desta quarta-feira (17) não vai elevar tanto assim os termômetros. Daqui até o final da semana, o máximo que eles devem marcar é 23ºC, no sábado.