CPTM arrecada meias para confecção de cobertores para moradores de rua

Sabe aquela meia sem par no fundo da gaveta? Que tal dar um fim digno a ela? A CPTM lançou nesta semana a campanha "Meias que aquecem o coração", com o objetivo de arrecadas meias para confeccção de cobertores de retalhos.

Até o dia 31 deste mês, a CPTM vai recolher as meias e entregará à Puket, empresa de confecção que as transformará em cobertores para serem doados a moradores de rua e instituições que auxiliam pessoas carentes.

As doações podem ser feitas em caixas localizadas em 14 estações das sete linhas da Companhia. Na Linha 7-Rubi, há postos de coleta nas estações Franco da Rocha e Francisco Morato. Na Linha 8-Diamante, participam Carapicuíba e Palmeiras-Barra Funda. Na Linha 9-Esmeralda, as peças podem ser levadas às estações Hebraica-Rebouças e Granja Julieta.

Já na Linha 10-Turquesa, participam as estações São Caetano do Sul e Santo André. As estações Guaianases e Suzano, da Linha 11-Coral, e Itaim Paulista e Jardim Helena-Vila Mara, da Linha 12-Safira, também arrecadarão as peças. Na Linha 13-Jade, as estações Engenheiro Goulart e Guarulhos-Cecap contribuem com a campanha.

Serviço

Campanha “Meias que aquecem o coração”

Data: de 16 a 31 de julho

Postos de recolhimento: