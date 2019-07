'Não Me Perturbe': Consumidor corre para bloquear telemarketing

Lançada na terça-feira (16) pelas operadoras de telecomunicações, a plataforma www.naomeperturbe.com.br atingiu, até as 17h, 620 mil cadastros de consumidores que não querem mais receber chamadas de telemarketing com oferta de produtos e serviços. O dado é da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações).

Segundo a Sinditelebrasil, sindicato das operadoras, em pouco mais de 12 horas foram registrados 328 mil cadastrados e 247 mil solicitações para bloqueio de chamadas. O site teve, em média, 13 mil acessos simultâneos, com pico superior a 40 mil acessos na parte da manhã. No início da tarde, devido ao congestionamento, usuários enfrentaram dificuldades para concluir o cadastro.

Em entrevista à BandNews FM, Elisa Leonel, superintendente da Anatel, reconheceu que o portal ficou instável no primeiro dia de funcionamento e garantiu que o problema já foi solucionado. Segundo ela, essa é uma dificuldade comum nos primeiros dias de serviços desse tipo.

A criação da plataforma foi uma determinação da agência reguladora. A medida atinge as empresas Algar, Claro, Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, Vivo e TIM.

O prazo para bloqueio das chamadas é de 30 dias após a solicitação do consumidor. Se ele continuar recebendo ligações de oferta de bens e serviços de telecomunicações, pode ligar para o número 1331 e fazer uma reclamação junto à agência reguladora. As sanções podem variar de advertência a multa de até R$ 50 milhões.

Segundo a Anatel, o setor responde por 32% das chamadas de telemarketing. “As ligações podem vir de qualquer lugar do mundo, o que configura um grande desafio. Até setembro, no entanto, pretendemos evoluir o ‘não me perturbe’ e entregar uma solução completa, que sirva de exemplo também para outros setores”, disse a superintendente.

Como fazer o cadastro

Acesse o site www.naomeperturbe.com.br Clique em “Cadastro” e, em seguida, “Solicitar Bloqueio” Clique em “Criar um login” e preencha o cadastro. Será preciso informar o CPF Insira o número do telefone (celular ou fixo) – é possível cadastrar mais de uma linha. Selecione quais companhias quer bloquear

Prazo para bloqueio

30 dias a partir da data de solicitação.

Empresas que participam do cadastro

Algar, Claro, Oi, Nextel, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.

Chamadas que serão bloqueadas

Somente de ofertas de serviços de telefonia fixa, celular, internet e TV por assinatura. O usuário continuará recebendo os demais tipos de ligação, como contatos para aquisição de produtos e serviços solicitados, suporte técnico, cobrança e ligações informativas.

Fonte: Anatel e site naomeperturbe.com.br