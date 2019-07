Cartão de estacionamento para idoso e pessoas com deficiência em São Paulo pode ser pedido pela internet

A Prefeitura de São Paulo anunciou que, a partir de agora, idosos e pessoas com deficiência podem solicitar e imprimir o cartão de estacionamento de vagas especiais também pela internet. Antes, era preciso comparecer a um posto de atendimento ou enviar cópia dos documentos pelos Correios.

O cartão permite que pessoas com 60 anos ou mais e pessoas com deficiência estacionem em vagas especiais sinalizadas em estabelecimentos comerciais e espaços públicos.

Para obter o cartão, é necessário acessar o site sp156.prefeitura.sp.gov.br e fazer um cadastro, anexando uma cópia do RG e do comprovante de residência. No caso de pessoas com deficiência, é necessário anexar também o atestado médico. O pedido é analisado em até 30 dias e, se aprovado, o cartão pode ser impresso pelo interessado onde ele quiser.