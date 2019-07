Travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela é paralisada por fortes ventos

A travessia de balsas entre São Sebastião e Ilha Bela foi paralisada na manhã desta terça-feira (16) por causa dos fortes ventos. Segundo a Dersa, as outras funcionam normalmente.

Trav. São Sebastião/Ilhabela está paralisada devido aos fortes ventos. — travessiasDERSA (@travessiasdersa) July 16, 2019

Em um comunicado, a empresa alertou para possíveis problemas nas travessias de balsas em razão do mau tempo.

Veja a nota na íntegra:

“De acordo com a Marinha do Brasil, a aproximação de uma frente fria poderá trazer ventos fortes ao litoral paulista, entre hoje e quarta-feira. Esse fator poderá causar lentidão na operação das Travessias Litorâneas, com possibilidade de paralisações, caso a velocidade dos ventos ultrapasse o limite de segurança de cada região. Orientamos que os usuários programem a viagem antecipadamente.”